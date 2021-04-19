Тротц оценил игру на ноль Сорокина в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина, отразившего 30 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0 ОТ).

«Мы не выиграли бы матч, если у нас не было бы того первого периода, который он провел. Мы медленно выходили в атаку, не были резкими и не были преданы битве. Нужен вратарь, чтобы иногда вести игру», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Айлендерс» с 60 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 47 очками — на шестой строчке.