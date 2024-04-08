Тренер «Вашингтона»: «Отрезками мы хорошо играем, но нужно делать это в течение всего матча»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Оттавы» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В этой игре было несколько хороших отрезков, которые мы провели на высоком уровне, нужно просто поддерживать это и быть последовательными. Сейчас для нас настоящая борьба — делать это в течение 60 минут», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Для «Кэпиталз» это шестое поражение подряд: ранее команда уступила «Каролине», «Питтсбургу», «Баффало», «Бостону» и «Торонто», взяв за 6 игр 2 очка.

«Вашингтон» с 83 очками занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от восьмой строчки, которое позволяет участвовать в плей-офф, на 1 очко.