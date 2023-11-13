Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт заявил, что Панарин потрясающе играет в этом сезоне

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт после победного матча по буллитам с «Коламбусом» (4:3) в НХЛ заявил, что российский форвард Артемий Панарин показывает потрясающую игру.

«Мне показалось, что Винсент (Трочек) в центре был просто невероятен. Очевидно, что Панарин сейчас играет просто потрясающе. Когда они на льду, все время происходит что-то хорошее. Конечно, такое легче реализовать, когда находишься в зоне атаки и создаешь моменты. Ты начинаешь понемногу чувствовать это и вместе с этим обретаешь уверенность», — цитирует Лавиолетта Lohud.

32-летний нападающий продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди россиян, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/93, «Бостон»).

В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей, в которых набрал 22 (8+15) очка.