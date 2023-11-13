«Сан-Хосе» — «Анахайм»: видеообзор матча

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«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Дакс» Фрэнк Ватрано набрал 3 (2+1) очка, у Павла Минтюкова результативный пас. В составе «Шаркс» единственную шайбу забросил Люк Канин.

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