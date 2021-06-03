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Форвард «Монреаля» Эванс покинул лед на носилках после удара в голову от Шайфли

07:03
Джейк Эванс получил травму от Марка Шайфли. Фото Twitter
Джейк Эванс получил травму от Марка Шайфли. Фото Twitter
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Форвард «Монреаля» Джейк Эванс получил травму в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:3).

25-летний канадец на 60-й минуте встречи забросил в пустые ворота, получив в этот момент удар в голову от форварда «Джетс» Марка Шайфли. Эванс покинул лед на носилках, а Шайфли получил матч-штраф.

В четырех матчах плей-офф Эванс набрал 1 (1+0) очко.

Счет в серии 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 2:30 мск.

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