Тренер «Виннипега» прокомментировал травму форварда «Монреаля» Эванса после удара Шайфли

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис поделился мнением о травме форварда «Монреаля» Джека Эванса в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ (3:5).

25-летний канадец на 60-й минуте встречи забросил в пустые ворота, получив в этот момент удар в голову от форварда «Джетс» Марка Шайфли. Эванс покинул лед на носилках, а Шайфли получил матч-штраф.

«Надеюсь, с молодым человеком все будет в порядке. Это такая в высшей степени необычная игра, потому что ты возвращаешься назад, чтобы защитить пустые ворота, и идешь на полной скорости. Когда Шайфли перестал катиться, он прижал руки. Я уверен, что лига будет иметь это в виду», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

В четырех матчах плей-офф Эванс набрал 1 (1+0) очко.

Счет в серии 1-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 2:30 мск.