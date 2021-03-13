Тренер «Миннесоты» назвал Капризова особенным хоккеистом

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал игру форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0). Российский форвард оформил свой первый хет-трик в лиге.

«Капризов не удивляет, не так ли? Я уверен, что вы, ребята, не удивились его игре. Каждую ночь что-то происходит, он особенный хоккеист. Мы ожидали, что это произойдет», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провел 25 матчей в НХЛ, в которых набрал 23 (10+13) очка.