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Тренер «Миннесоты» назвал Капризова особенным хоккеистом

08:26
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал игру форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0). Российский форвард оформил свой первый хет-трик в лиге.

«Капризов не удивляет, не так ли? Я уверен, что вы, ребята, не удивились его игре. Каждую ночь что-то происходит, он особенный хоккеист. Мы ожидали, что это произойдет», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провел 25 матчей в НХЛ, в которых набрал 23 (10+13) очка.

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