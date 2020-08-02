Тренер «Флориды» остался доволен игрой Бобровского

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль оценил игру вратаря Сергея Бобровского в матче квалификационного раунда против «Айлендерс» (1:2).

— Он вернулся и провел отличный матч, — цитирует тренера сайт НХЛ. — Считаю, что он сделал несколько ключевых сейвов за счет индивидуального мастерства. Он выглядел быстрым. Благодаря ему у нас появился шанс показать что-то в сегодняшней игре.

Нам нужно больше комбинировать в чужой зоне, стараться выводить друг друга на удобную позицию для броска. Ну и надеяться, что будет больше шансов в большинстве. Сегодня мы лишь один раз оказывались «пять на четыре». Хотелось бы чаще.