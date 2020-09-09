Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс подвел итоги второго матча финальной серии конференции против «Вегаса» (0:3), а также прокомментировал замену вратаря Антона Худобина после второго периода.

— Да, мы верили в камбэк, — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. — Нам нужно было забить первый гол, который мог стать искрой, а из него бы уже разгорелось пламя. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. А нам был нужен этот прилив сил. «Вегас» забил три гола во втором периоде. Мы верили, что сможем забить три гола в третьем. Нам был нужен один гол, чтобы появились шансы. Но отдадим должное Робину Ленеру, он провел отличный матч.

Худобин был единственной причиной, по которой счет был 0:3. Без него он был бы 0:6. В такой момент ты ставишь в ворота дебютанта в надежде, что это сможет как-то зажечь команду. Третий период удался нам лучше.