«Торонто» заинтересован в продлении контракта с голкипером Самсоновым

«Торонто» может продлить контракт с голкипером Ильей Самсоновым, сообщает The Athletic.

Российский хоккеист перешел в «Мэйпл Лифс» прошлым летом, заключив годичный контракт с зарплатой 1,8 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Самсонов провел в регулярном чемпионате 42 матча, пропуская в среднем 2,33 гола за игру и отражая 91,9 процента бросков. Также он провел 9 встреч в плей-офф.