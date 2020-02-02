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«Торонто» в овертайме обыграл «Оттаву» и одержал третью победу подряд

05:58
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«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Оттаву» (2:1) и одержал третью победу подряд. У хозяев забили Джейсон Спецца и Митч Марнер, у гостей отличился Майк Боровецки.

На счету Владислава Наместникова бросок в створ и 2 блок-шота за 13.49 на льду. Артем Анисимов сыграл 10.44. У Никиты Зайцева силвоой прием и 4 блок-шота за 21.24.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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