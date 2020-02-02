«Торонто» в овертайме обыграл «Оттаву» и одержал третью победу подряд

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Оттаву» (2:1) и одержал третью победу подряд. У хозяев забили Джейсон Спецца и Митч Марнер, у гостей отличился Майк Боровецки.

На счету Владислава Наместникова бросок в створ и 2 блок-шота за 13.49 на льду. Артем Анисимов сыграл 10.44. У Никиты Зайцева силвоой прием и 4 блок-шота за 21.24.