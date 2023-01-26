«Торонто» Самсонова в овертайме выиграл у «Рейнджерс» Шестеркина

«Торонто» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Мэйпл Ливз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. У гостей Игорь Шестеркин отразил 32 из 35 бросков.

«Торонто» идет на втором месте в Восточной конференции — 68 очков. «Рейнджерс» располагаются на 6-й строчке — 60 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Хольмберг — 5 (Андерсон, Керфут), 2:27 — 1:0. Хытил — 14, 22:09 — 1:1. Хытил — 15 (Какко, Лафренье), 26:31 — 1:2. Лильегрен — 4 (Таварес, Нюландер), 55:49 — 2:2. Марнер — 18 (Лильегрен), 60:19 — 3:2.

Вратари: Самсонов — Шестеркин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (8+16+10+1) — 29 (9+11+9+0).

Наши: — - Панарин (18.39/2/-1).

26 января. Торонто. Scotiabank Arena.