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«Торонто» Самсонова в овертайме выиграл у «Рейнджерс» Шестеркина

«Торонто» Самсонова в овертайме выиграл у «Рейнджерс» Шестеркина
Евгений Козинов
Корреспондент
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26 января. «Торонто» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Торонто» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Мэйпл Ливз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. У гостей Игорь Шестеркин отразил 32 из 35 бросков.

«Торонто» идет на втором месте в Восточной конференции — 68 очков. «Рейнджерс» располагаются на 6-й строчке — 60 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Хольмберг — 5 (Андерсон, Керфут), 2:27 — 1:0. Хытил — 14, 22:09 — 1:1. Хытил — 15 (Какко, Лафренье), 26:31 — 1:2. Лильегрен — 4 (Таварес, Нюландер), 55:49 — 2:2. Марнер — 18 (Лильегрен), 60:19 — 3:2.

Вратари: Самсонов — Шестеркин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (8+16+10+1) — 29 (9+11+9+0).

Наши: — - Панарин (18.39/2/-1).

26 января. Торонто. Scotiabank Arena.

Игорь Шестеркин
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 47 31 16 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Питтсбург 47 24 23 56
5 Вашингтон 50 25 25 56
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 49 20 29 48
8 Коламбус 47 14 33 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 38 9 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 46 30 16 61
4 Баффало 47 25 22 53
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 46 20 26 48
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 48 20 28 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 49 28 21 64
2 Виннипег 49 31 18 63
3 Колорадо 46 26 20 55
4 Миннесота 46 25 21 54
5 Нэшвилл 47 23 24 52
6 Сент-Луис 48 23 25 49
7 Аризона 48 15 33 35
8 Чикаго 46 14 32 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 29 20 61
2 Лос-Анджелес 50 27 23 60
3 Сиэтл 46 27 19 59
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 47 19 28 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 48 14 34 33
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30.01
31.01
26.01 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 1
26.01 03:00
Торонто – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
26.01 04:30
Даллас – Каролина
 - : -
26.01 05:30
Эдмонтон – Коламбус
 - : -
26.01 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 69
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 37
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

47 33
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 21 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 36 2.22
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