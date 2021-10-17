«Оттава» уступила «Торонто», у Зайцева «-3»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 3:1.

На шайбы Уэйна Симмондса, Александра Керфута и Майкла Бантинга гости ответили точным броском Джоша Норриса. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев закончил встречу с показателем полезности «-3».

«Торонто» после трех матчей набрал 4 очка, у «Оттавы» 2 очка в двух играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оттава» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Симмондс — 1 (Сандин, Дермотт), 2:12 — 1:0. Керфут — 1 (Нюландер), 8:06 — 2:0. Норрис — 1 (бол., Батерсон, Эннис), 37:42 — 2:1. Бантинг — 1 (Керфут, Лильегрен), 47:57 — 3:1.

Вратари: Кэмпбелл — Форсберг.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (8+15+6) — 21 (6+10+5).

Наши: — - Зайцев (15.55/1/-3), Зуб (22.49/1/0).

17 октября. Торонто. Scotiabank Arena.