"Торонто" обыграл "Бостон" и вышел вперед в серии

"Торонто" выиграл у "Бостона" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Торонто".

В составе победителей отличились Тревор Мур, Остон Мэттьюс и Андреас Юнссон. У гостей забивали Давид Крейчи и Чарли Койл. Следующий матч состоится в Торонто 18 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

"Торонто" - "Бостон" - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Счет в серии - 2-1.

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей