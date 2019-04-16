04:43 | Хоккей — НХЛ

"Торонто" обыграл "Бостон" и вышел вперед в серии

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"Торонто" выиграл у "Бостона" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Торонто".

В составе победителей отличились Тревор Мур, Остон Мэттьюс и Андреас Юнссон. У гостей забивали Давид Крейчи и Чарли Койл. Следующий матч состоится в Торонто 18 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

"Торонто" - "Бостон" - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Счет в серии - 2-1.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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