«Торонто» на два года продлило контракт с 38-летним Джиордано

Защитник Марк Джиордано подписал новый контракт с «Торонто». 38-летний защитник заключил соглашение на два года, сообщает сайт канадской команды.

Среднегодовой оклад хоккеиста составит 800 тысяч долларов. Общая сумма сделки — 1,6 миллиона долларов.

Джиордано перешел в состав «Торонто» по ходу сезона из «Сиэтла».

Он провел за «Кленовые листья» 20 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (2+10) очков. В семи играх плей-офф защитник отметился двумя передачами.