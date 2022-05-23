Кожевников надеется, что «Тампа» выйдет в финал Кубка Стэнли

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в плей-офф Кубка Стэнли.

«Показывает хорошую игру. Ведет команду вместе со Стэмкосом и Василевским к завоеванию третьего кубка подряд.

Тяжело ли ему так долго находиться на таком уровне? Молодым тяжелее, безусловно, но это не про Кучерова», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о том, кто сыграет в финале Кубка Стэнли.

«Я надеюсь, что «Тампа» выйдет».

«Тампа» ведет в серии с «Флоридой» 3-0. Четвертая игра пройдет 24 мая и начнется в 2.00 (мск).