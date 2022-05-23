Рик Токкет и Марк Савар претендуют на пост главного тренера «Далласа»
Рик Токкет и Марк Савар являются претендентами на пост главного тренера «Далласа», сообщает Sportsnet.
Последним местом работы Токкета была «Аризона». Бывший форвард «Бостона» Марк Савар не имеет опыта работы на посту тренера на уровне НХЛ.
Ранее «Даллас» объявил об уходе с поста главного тренера команды Рика Боунесса.
Под руководством 67-летнего специалиста «Даллас» выходил в финал Кубка Стэнли в сезоне-2019/2020.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Старз» в первом раунде уступили «Калгари» со счетом в серии 3-4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 2
|
Каролина - Рейнджерс
|2 - 1
|
Колорадо - Сент-Луис
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
Результаты / календарь
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5.05
6.05
7.05
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|23
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|19
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|10
|10
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|10
|10
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
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