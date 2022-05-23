Рик Токкет и Марк Савар претендуют на пост главного тренера «Далласа»

Рик Токкет и Марк Савар являются претендентами на пост главного тренера «Далласа», сообщает Sportsnet.

Последним местом работы Токкета была «Аризона». Бывший форвард «Бостона» Марк Савар не имеет опыта работы на посту тренера на уровне НХЛ.

Ранее «Даллас» объявил об уходе с поста главного тренера команды Рика Боунесса.

Под руководством 67-летнего специалиста «Даллас» выходил в финал Кубка Стэнли в сезоне-2019/2020.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Старз» в первом раунде уступили «Калгари» со счетом в серии 3-4.