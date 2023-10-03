«Нью-Джерси» в результативном матче обыграл «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 6:5.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 13 бросков, пропустив пять голов, и был заменен в начале третьего периода.

В следующем матче «Нью-Джерси» 5 октября сыграет с «Рейнджерс», «Айлендерс» 6 октября встретятся с «Филадельфией».