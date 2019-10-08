Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рейрден поделился ожиданиями от первого матча Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне. Нападающий примет участие в игре с «Далласом». Он был дисквалифицирован на три матча НХЛ из-за положительной допинг-пробы на кокаин. ИИХФ отстранила россиянина от турниров под своей эгидой на четыре года.

— Для него настал конец тяжелого периода и начало чего-то совершенно нового, — цитирует официальный сайт НХЛ Рейрдена. — Можно по-разному смотреть на ситуацию, но для меня главное, что у него есть шанс проявить себя.

Сейчас лучшим вариантом для него будет показать все на льду. Об остальном мы поговорили в раздевалке, внутри клуба. Сейчас пришло время играть в хоккей и делать то, что он делает лучше всего. Мы с нетерпением ждем, когда он вернется на уровень Кубка Стэнли двухлетней давности.