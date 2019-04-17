Тодд Маклеллан возглавил "Лос-Анджелес"

Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что стороны согласовали контракт на несколько лет, условия сделки не разглашаются. Специалист стал 29-м главным тренером в истории клуба.

🚨 The LA Kings have agreed to terms on a multi-year contract for Todd McLellan to serve as the Kings new head coach 🚨https://t.co/dyNNKAasbk – LA Kings (@LAKings) 16 апреля 2019 г.

Ранее стало известно, что руководство "Кингз" уволило Уилли Дежардена.

Маклеллан возглавлял "Кливленд", "Хьюстон", "Сан-Хосе" и "Эдмонтон​". Дважды доходил до полуфинала Кубка Стэнли. Под его руководством сборная Канады стала чемпионом мира в 2015 году. Тогда в финале "кленовые листья" разгромили сборную России со счетом 6:1.

В составе "Кингз" выступают два россиянина: нападающие Илья Ковальчук и Никита Щербак.

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