НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

The Hockey Writers назвал 50 лучших россиян в НХЛ. Овечкин — не первый, Панарина нет в топ-35

03:15
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Теги:

Портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших россиян в истории НХЛ. Первым игроком стал Виктор Нечаев, в сезоне-1982/83 он провел три матча за «Лос-Анджелес». На первом месте нападающий Сергей Федоров. Он выиграл три Кубка Стэнли в составе «Детройта».

Второй — нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. В топ-10 также попали Александр Могильный, Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Евгений Малкин, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Никита Кучеров на 15-м месте в рейтинге, Владимир Тарасенко — 22-й. Евгений Кузнецов — 26-й, Александр Радулов — 30-й, Артемий Панарин — 36-й.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир