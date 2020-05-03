Портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших россиян в истории НХЛ. Первым игроком стал Виктор Нечаев, в сезоне-1982/83 он провел три матча за «Лос-Анджелес». На первом месте нападающий Сергей Федоров. Он выиграл три Кубка Стэнли в составе «Детройта».

Второй — нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. В топ-10 также попали Александр Могильный, Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Евгений Малкин, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Никита Кучеров на 15-м месте в рейтинге, Владимир Тарасенко — 22-й. Евгений Кузнецов — 26-й, Александр Радулов — 30-й, Артемий Панарин — 36-й.