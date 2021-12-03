The Athletic: «В НХЛ нет настолько же горячего игрока, как Капризов»

Журналист The Athletic Майкл Руссо высоко оценил форму российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«После того прорывного матча 18 ноября, когда Капризов набрал четыре очка против «Далласа», в НХЛ нет настолько же горячего игрока, как он. Капризов в ударе», — написал Руссо.

Россиянин продлил свою результативную серию до четырёх матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков.

Всего в текущем сезоне на его счету уже 26 (8+18) результативных баллов в 23 матчах.