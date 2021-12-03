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The Athletic: «В НХЛ нет настолько же горячего игрока, как Капризов»

17:03
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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Журналист The Athletic Майкл Руссо высоко оценил форму российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«После того прорывного матча 18 ноября, когда Капризов набрал четыре очка против «Далласа», в НХЛ нет настолько же горячего игрока, как он. Капризов в ударе», — написал Руссо.

Россиянин продлил свою результативную серию до четырёх матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков.

Всего в текущем сезоне на его счету уже 26 (8+18) результативных баллов в 23 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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