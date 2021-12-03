Патрик Руа претендует на пост генерального менеджера «Монреаля»

«Монреаль» продолжает поиски нового генерального менеджера. Одно из важных условий: кандидат должен одинаково хорошо говорит по-английски и по-французски, сообщает TVA.

Одним из основных кандидатов называется легендарный экс-голкипер «Монреаля» и «Колорадо» Патрик Руа.

После завершения карьеры Руа занимал различные административные и тренерские должности в «Квебеке» из Юниорской лиги Квебека, а также в «Колорадо».

Канадский клуб начал поиск нового генменеджера после увольнения Марка Бержевена.

Напомним, что в свое время Руа покинул «Монреаль» со скандалом, потребовав обмена прямо по ходу матча.