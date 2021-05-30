Генеральный менеджер «Ванкувера» прокомментировал заключение контракта с Подколзиным

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг прокомментировал заключение контракта с нападающим Василием Подколзиным.

«Василий — настоящий боец, который играет в агрессивный хоккей. Он умело использует свои габариты и умеет работать перед воротами. Мы рады, что он подписал с нами контракт. Он станет отличным дополнением группы наших молодых нападающих», — цитирует Беннинга сайт «Кэнакс».

На драфте НХЛ 2019 года Подколзин был выбран «Ванкувером» под общим 10-м номером.

В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.