В американских СМИ поддержали русского хоккеиста Проворова
Телеведущий Fox News Такер Карлсон поддержал отказ российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).
«Герой, что тут скажешь», — приводит «КП Спорт» слова обозревателя Fox News.
Карлсон добавил, что восхищен поступком игрока, который не стал выполнять «корпоративный приказ».
Хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообществ.
26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года, он был выбран клубом под 7-м номером драфта НХЛ-2015. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах за команду.
Источник: КП Спорт
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