Тай Рэтти: «Тарасенко, Пьетранджело и другие не дадут «Сент-Луису» упасть»

Экс-нападающий «Сент-Луиса» и хоккеист ярославского «Локомотива» Тай Рэтти считает, что «блюзмены» способны защитить чемпионский титул.

— Эта команда способна удержать свои позиции и вновь бороться за Кубок Стэнли, — цитируют «Известия» Рэтти. — Команда славится отличной дисциплиной и характером, который помог ей в прошлом сезоне подняться с последнего места в регулярном чемпионате, выйти в плей-офф и выиграть там очень непростые серии. Уверен, что такие лидеры, как Райан О'Райли, Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко, Алекс Пьетранджело и другие, не дадут команде упасть, а все остальные игроки, включая Барбашева, помогут им удержать позиции.

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