Национальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов по итогам завершившегося игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Баффало» Джек Айкел. В игре против «Сент-Луиса» он сделал дубль.

Второй звездой назван голкипер «Далласа» Бен Бишоп. В матче против «Нью-Джерси» (2:0) он отразил все 26 бросков по своим воротам.

Третьей звездой выбран капитан «Торонто» Джон Таварес. В матче против «Ванкувера» (4:1) он набрал 3 (2+1) очка.

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