Тарасенко вышел на шестое место по количеству матчей с двумя или более голами в истории «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вышел на шестое место по количеству матчей с двумя или более голами в истории клуба, сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на 18 декабря россиянин отличился дублем в игре против «Далласа» (4:1). Этот матч стал для Тарасенко 33-м в составе «Блюз» с двумя или более забитыми шайбами.

Лидером по количеству матчей с двумя или более голами в истории «Сент-Луиса» является Бретт Халл (120). Второе место занимает Берни Федерко (57), на третьей строчке — Гэрри Ангер (47). Четвертым в списке идет Брайан Саттер (45), пятым — Брэндан Шэнахэн (36).