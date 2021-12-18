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Евгений Свечников получил травму в матче с «Вашингтоном»

09:35
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Нападающий «Виннипега» Евгений Свечников получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:5).

Россиянин провел на льду 9 минут и 10 секунд и не отличился результативными действиями. В середине третьего периода защитник «Кэпиталз» Джастин Шульц выполнил силовой прием против Свечникова, после чего форвард «Джетс» отправился на скамейку запасных и больше не выходил на площадку.

«Нам нужно подождать результатов обследования, которое проведут сегодня вечером и завтра», — приводит официальный сайт НХЛ слова главного тренера «Виннипега» Дэйва Лаури.

В сезоне-2021/22 Свечников провел 28 матчей, на его счету 8 (2+6) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/e-svechnikov-ne-doigral-match-protiv-capitals/c-329121074

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Иван Торопцев все материалы автора
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