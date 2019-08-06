Тарасенко рассказал о травмах в плей-офф Кубка Стэнли

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признался, что по ходу последнего розыгрыша плей-офф у него возникли проблемы с коленом и плечом.

– Я перенес операцию на колене. У меня давняя травма была с детства, – приводит слова форварда официальный сайт НХЛ. – Бегать не мог с 17 лет, играть в футбол или теннис. И вот по ходу плей-офф возникли проблемы с коленом, его требовалось почистить. Доиграл сезон, а потом мне сделали операцию, я восстанавливался. Летом на это есть время.

А плечо вылетело. Во втором матче финала на меня соперник неудачно упал. Я в раздевалку пришел, там все вправили, замотали тейпом. Играл дальше. Тяжело, если не можешь в полную силу бросать, какие-то вещи на льду делать. Но когда команда проходит так далеко в плей-офф, об этом не думаешь. В плей-офф особо здоровых не было. Да и в конце регулярного чемпионата я пропустил несколько игр, потому что мне локоть оперировали – был бурсит. Этого тоже никто не знал.

В плей-офф россиянин провел 26 матчей и набрал 17 (11+6) очков. "Сент-Луис" впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, а Тарасенко привезет трофей в родной Новосибирск 19 августа. ​