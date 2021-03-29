Тарасенко прокомментировал поражение «Сент-Луиса» в матче с «Анахаймом»

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:3).

«Нам нужна победа, но мы просто упустили игру. Последние три матча мы играем довольно хорошо, поддерживаем друг друга и у нас есть голы, но нам надо понять, почему мы не можем удержать это в течение 60 минут . Нет никаких оправданий, мы должны исправить домашние матчи», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Сент-Луис» с 38 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 28 очками — на восьмой строчке.