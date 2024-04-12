«Тампа» — «Оттава»: видеообзор матча

«Оттава» на выезде выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Теперь у него 141 (43+98) очко в этом сезоне. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

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