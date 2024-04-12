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Сегодня, 08:05

«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» и вышел в плей-офф, у Мироманова результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Калгари» со счетом 4:1.

В составе «Флэймз» отличился Джонатан Юбердо с передачи Даниила Мироманова, у «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, еще по шайбе забросили Кевин Фиала и Акил Томас.

Благодаря этой победе «Лос-Анджелес» обеспечил себе участие в плей-офф.

После этого матча «Калгари» с 75 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 95 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Фиала — 28 (бол., Копитар, Кемпе), 6:48 — 1:0. Арвидссон — 3 (Дано, Мур), 20:54 — 2:0. Томас — 3 (Рой), 27:42 — 3:0. Юбердо — 13 (Мироманов, Зари), 48:28 — 3:1. Арвидссон — 4 (п.в., Копитар, Даути), 56:46 — 4:1.

Вратари: Тэлбот — Маркстрем (56:35 — 56:46).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (8+13+9) — 24 (10+7+7).

Наши: Гавриков (20.17/2/+2) — Кузьменко (15.56/2/-1), Мироманов (20.56/1/0).

12 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17340 зрителей.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 78 33 45 79
6 Калгари 78 35 43 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
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12.04 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 5 : 6
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 3 Б
12.04 02:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
12.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 4
12.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 2
12.04 02:00
Питтсбург – Детройт
 6 : 5 ОТ
12.04 02:30
Айлендерс – Монреаль
 3 : 2 ОТ
12.04 03:00
Даллас – Виннипег
 0 : 3
12.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 1 : 3
12.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 1
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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