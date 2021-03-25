«Тампа» обменяла Волкова в «Анахайм»

Российский нападающий «Тампы» Александр Волков продолжит карьеру в «Анахайме». «Лайтнинг» объявили об обмене 23-летнего россиянина на нападающего Антуана Морана и пик седьмого раунда на драфте НХЛ в 2023 году.

В этом сезоне Волков сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 5 (3+2) очков. Моран отметился пятью результативными передачами в 20 матчах АХЛ за «Сан-Диего Галлз».