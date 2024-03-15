Кучеров набрал 5 очков в победном матче «Тампы» против «Рейнджерс»
«Тампа» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи. Теперь у него 112 (39+73) очков в этом сезоне и он на 3 очка отстает от лидирующего в гонке бомбардиров Нэйтана Маккиннона.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин сделал 22 сэйва.
«Тампа» набрала 76 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 3-й строчке — 90 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)
Голы: Панарин — 36 (Трочек, Лафренье), 13:58 — 0:1. Шнайдер — 4 (Зибанежад, Рословик), 16:56 — 0:2. Пойнт — 34 (Кучеров), 32:41 — 1:2. Дюклер — 18 (Пойнт, Кучеров), 38:43 — 2:2. Рословик — 7 (Фокс, Крайдер), 41:48 — 2:3. Пойнт — 35 (Хедман, Кучеров), 43:41 — 3:3. Стэмкос — 25 (бол., Пойнт, Чирелли), 52:45 — 4:3. Пойнт — 36 (Кучеров, Хедман), 54:48 — 5:3. Кучеров — 39 (п.в., Пойнт, Пол), 56:22 — 6:3.
Вратари: Василевский (34:01 — 34:04) — Шестеркин (56:12 — 56:22).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (5+10+13) — 28 (11+6+11).
Наши: Кучеров (16.44/1/+2) — Панарин (18.22/2/+1).
15 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|66
|43
|23
|90
|2
|Каролина
|66
|40
|26
|86
|3
|Филадельфия
|67
|34
|33
|76
|4
|Айлендерс
|65
|29
|36
|72
|5
|Вашингтон
|64
|30
|34
|69
|6
|Питтсбург
|65
|29
|36
|67
|7
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|8
|Коламбус
|66
|22
|44
|55
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|45
|22
|94
|2
|Бостон
|68
|39
|29
|93
|3
|Торонто
|65
|38
|27
|84
|4
|Тампа-Бэй
|66
|35
|31
|76
|5
|Детройт
|66
|33
|33
|72
|6
|Баффало
|67
|32
|35
|69
|7
|Монреаль
|66
|25
|41
|61
|8
|Оттава
|64
|27
|37
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|2
|Даллас
|67
|40
|27
|89
|3
|Виннипег
|65
|41
|24
|87
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|6
|Миннесота
|66
|32
|34
|71
|7
|Аризона
|67
|27
|40
|59
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Вегас
|65
|35
|30
|77
|4
|Лос-Анджелес
|65
|33
|32
|77
|5
|Сиэтл
|64
|28
|36
|68
|6
|Калгари
|65
|31
|34
|67
|7
|Анахайм
|65
|23
|42
|49
|8
|Сан-Хосе
|65
|16
|49
|39
|15.03
|02:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|6 : 3
|15.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|6 : 3
|15.03
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 6
|15.03
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|1 : 2 ОТ
|15.03
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|4 : 0
|15.03
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|2 : 3 Б
|15.03
|02:00
|
Детройт – Аризона
|1 : 4
|15.03
|02:00
|
Каролина – Флорида
|4 : 0
|15.03
|03:00
|
Миннесота – Анахайм
|2 : 0
|15.03
|03:00
|
Даллас – Нью-Джерси
|2 : 6
|15.03
|04:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|15.03
|05:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|112
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|67
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97