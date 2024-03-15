Кучеров набрал 5 очков в победном матче «Тампы» против «Рейнджерс»

«Тампа» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи. Теперь у него 112 (39+73) очков в этом сезоне и он на 3 очка отстает от лидирующего в гонке бомбардиров Нэйтана Маккиннона.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин сделал 22 сэйва.

«Тампа» набрала 76 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 3-й строчке — 90 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Голы: Панарин — 36 (Трочек, Лафренье), 13:58 — 0:1. Шнайдер — 4 (Зибанежад, Рословик), 16:56 — 0:2. Пойнт — 34 (Кучеров), 32:41 — 1:2. Дюклер — 18 (Пойнт, Кучеров), 38:43 — 2:2. Рословик — 7 (Фокс, Крайдер), 41:48 — 2:3. Пойнт — 35 (Хедман, Кучеров), 43:41 — 3:3. Стэмкос — 25 (бол., Пойнт, Чирелли), 52:45 — 4:3. Пойнт — 36 (Кучеров, Хедман), 54:48 — 5:3. Кучеров — 39 (п.в., Пойнт, Пол), 56:22 — 6:3.

Вратари: Василевский (34:01 — 34:04) — Шестеркин (56:12 — 56:22).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (5+10+13) — 28 (11+6+11).

Наши: Кучеров (16.44/1/+2) — Панарин (18.22/2/+1).

15 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.