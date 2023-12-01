«Анахайм» сыграет с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Хонда-центр» в Анахайме. Начало — в 06.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Анахайм» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».