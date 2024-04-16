Капризов признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:1).

26-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Второй звездой признан форвард Райан Хартман, забивший один гол. Третья звезда — нападающий Марко Росси, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Капризов провел 74 матча, в которых набрал 95 (45+50) очков.