Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Юбердо обогнал Макдэвида и вышел на первое место

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, отдавший три голевые передачи в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» ( 3:2 ОТ), вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Теперь у 28-летнего канадца 111 (30+81) очков в 76 матчах. Он обогнал соотечественника Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), у которого 110 очков.

Замыкает тройку лидеров нападающий «Калгари» Джонни Годро (108 очков).

Лучшим из россиян в списке является нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, занимающий восьмое место (94 очка).

Добавим, что Юбердо стал четвертым игроком НХЛ за последние 20 лет, отдавшим не мене 80 голевых передач за один регулярный чемпионат. Последний раз это удавалось российскому форварду «Тампа-Бэй» Никите Кучерову, который в сезоне-2018/19 сделал 87 передач.

Также подобное удавалось Хенрику Седину (83 голевые передачи в сезоне-2009/10), Сидни Кросби (84, 2006/07) и Джо Торнтону (96 в сезоне-2005/06 и 92 в сезоне-2006/07).

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 111 (30+81) в 76 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (42+68) очков в 75 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 108 (38+70) в 77 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (54+51) в 75 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 99 (39+60) в 77 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 95 (34+61) в 68 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 94 (43+51) в 75 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 93 (30+63) в 75 матчах

10. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 92 (22+70) в 72 матчах

...

14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 87 (48+39) в 74 матчах