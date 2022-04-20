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Сегодня, 08:43

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Юбердо обогнал Макдэвида и вышел на первое место

Юбердо обогнал Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ
Роман Шишов
Корреспондент
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Джонатан Юбердо.
Фото Twitter

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, отдавший три голевые передачи в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» ( 3:2 ОТ), вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Теперь у 28-летнего канадца 111 (30+81) очков в 76 матчах. Он обогнал соотечественника Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), у которого 110 очков.

Замыкает тройку лидеров нападающий «Калгари» Джонни Годро (108 очков).

Лучшим из россиян в списке является нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, занимающий восьмое место (94 очка).

Добавим, что Юбердо стал четвертым игроком НХЛ за последние 20 лет, отдавшим не мене 80 голевых передач за один регулярный чемпионат. Последний раз это удавалось российскому форварду «Тампа-Бэй» Никите Кучерову, который в сезоне-2018/19 сделал 87 передач.

Также подобное удавалось Хенрику Седину (83 голевые передачи в сезоне-2009/10), Сидни Кросби (84, 2006/07) и Джо Торнтону (96 в сезоне-2005/06 и 92 в сезоне-2006/07).

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 111 (30+81) в 76 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (42+68) очков в 75 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 108 (38+70) в 77 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (54+51) в 75 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 99 (39+60) в 77 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 95 (34+61) в 68 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 94 (43+51) в 75 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 93 (30+63) в 75 матчах

10. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 92 (22+70) в 72 матчах

...

14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 87 (48+39) в 74 матчах

Джонатан Юбердо
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Стэмкос вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампа-Бэй»
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 76 47 29 99
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 77 38 39 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 75 25 50 56
Результаты / календарь
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20.04 02:00
Монреаль – Миннесота
 0 : 2
20.04 02:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 0
20.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 3 : 4
20.04 02:00
Торонто – Филадельфия
 5 : 2
20.04 02:30
Айлендерс – Флорида
 2 : 3 ОТ
20.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 2 Б
20.04 03:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3 ОТ
20.04 05:00
Ванкувер – Оттава
 3 : 4 Б
20.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 1 : 2
20.04 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 76 111
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 77 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 77 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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