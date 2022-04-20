Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Юбердо обогнал Макдэвида и вышел на первое место
Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, отдавший три голевые передачи в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» ( 3:2 ОТ), вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Теперь у 28-летнего канадца 111 (30+81) очков в 76 матчах. Он обогнал соотечественника Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), у которого 110 очков.
Замыкает тройку лидеров нападающий «Калгари» Джонни Годро (108 очков).
Лучшим из россиян в списке является нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, занимающий восьмое место (94 очка).
Добавим, что Юбердо стал четвертым игроком НХЛ за последние 20 лет, отдавшим не мене 80 голевых передач за один регулярный чемпионат. Последний раз это удавалось российскому форварду «Тампа-Бэй» Никите Кучерову, который в сезоне-2018/19 сделал 87 передач.
Также подобное удавалось Хенрику Седину (83 голевые передачи в сезоне-2009/10), Сидни Кросби (84, 2006/07) и Джо Торнтону (96 в сезоне-2005/06 и 92 в сезоне-2006/07).
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 111 (30+81) в 76 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (42+68) очков в 75 матчах
3. Джонни Годро («Калгари») — 108 (38+70) в 77 матчах
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (54+51) в 75 матчах
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах
6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 99 (39+60) в 77 матчах
7. Митчелл Марнер («Торонто») — 95 (34+61) в 68 матчах
8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 94 (43+51) в 75 матчах
9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 93 (30+63) в 75 матчах
10. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 92 (22+70) в 72 матчах
...
14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 87 (48+39) в 74 матчах
Jonathan Huberdeau recorded three assists to boost his season totals to 30-81—111 (76 GP) and reclaim the lead in the NHL's 2021-22 Art Ross Trophy race.#NHLStats: https://t.co/3HNs8a0Ypu pic.twitter.com/Mw2YdXjOOQ— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 20, 2022
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 2
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 0
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 4
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|5 : 2
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 2 Б
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|3 : 4 Б
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|1 : 2
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|3 : 2
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19