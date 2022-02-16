Овечкин признан первой звездой матча с «Нэшвиллом», Самсонов — вторая звезда

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

36-летний россиянин оформил дубль, забив одну шайбу в большинстве и одну — в пустые ворота. Второй звездой признан вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, третья звезда — форвард «Предаторз» Майкл Маккэррон.

На счету Овечкина 62 (31+31) очка в 49 матчах сезона.