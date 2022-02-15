Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов в трех очках от Овечкина

В Северной Америке 15 февраля завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче против «Детройта» (7:4) оформил дубль и сделал результативную передачу. Благодаря этому 24-летний нападающий набрал 57 очков и находится в трех очках от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сезона.

Топ-5 бомбардиров НХЛ:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 65 (33+35) очков в 46 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 64 (24+40) в 45 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 64 (17+47) в 47 матчах

4. Назем Кадри («Колорадо») — 62 (20+42) в 43 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 60 (29+31) в 48 матчах...

...8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 57 (22+35) в 43 матчах