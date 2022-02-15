Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов в трех очках от Овечкина
В Северной Америке 15 февраля завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче против «Детройта» (7:4) оформил дубль и сделал результативную передачу. Благодаря этому 24-летний нападающий набрал 57 очков и находится в трех очках от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сезона.
Топ-5 бомбардиров НХЛ:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 65 (33+35) очков в 46 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 64 (24+40) в 45 матчах
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 64 (17+47) в 47 матчах
4. Назем Кадри («Колорадо») — 62 (20+42) в 43 матчах
5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 60 (29+31) в 48 матчах...
...8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 57 (22+35) в 43 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|49
|30
|19
|68
|2
|Каролина
|46
|32
|14
|67
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|50
|26
|24
|61
|5
|Коламбус
|46
|23
|23
|47
|6
|Айлендерс
|42
|17
|25
|40
|7
|Нью-Джерси
|49
|17
|32
|39
|8
|Филадельфия
|47
|15
|32
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|68
|3
|Торонто
|46
|31
|15
|65
|4
|Бостон
|46
|27
|19
|57
|5
|Детройт
|50
|22
|28
|50
|6
|Оттава
|45
|17
|28
|38
|7
|Баффало
|47
|15
|32
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|46
|34
|12
|72
|2
|Миннесота
|44
|30
|14
|63
|3
|Нэшвилл
|48
|28
|20
|60
|4
|Сент-Луис
|46
|27
|19
|59
|5
|Даллас
|46
|25
|21
|52
|6
|Виннипег
|46
|20
|26
|48
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|45
|26
|19
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
|15.02
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|7 : 4
|15.02
|05:00
|
Сиэтл – Торонто
|2 : 6
|15.02
|05:00
|
Виннипег – Чикаго
|1 : 3
|15.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 3
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|65
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|16
|1.84
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|36
|2.09