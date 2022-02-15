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Сегодня, 11:57

Нападающий «Миннесоты» Болди признан первой звездой дня в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Детройта» (7:4) 20-летний форвард сделал хет-трик и отдал результативную передачу.

Вторая звезда дня — нападающий «Торонто» Митч Марнер, на счету которого гол и 2 результативные передачи в игре с «Сиэтлом» (6:2).

Третьей звездой дня стал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, который впервые в карьере отыграл на ноль и помог своей команде победить «Сан-Хосе» (3:0).

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 50 26 24 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 42 17 25 40
7 Нью-Джерси 49 17 32 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 50 22 28 50
6 Оттава 45 17 28 38
7 Баффало 47 15 32 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
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2 Миннесота 44 30 14 63
3 Нэшвилл 48 28 20 60
4 Сент-Луис 46 27 19 59
5 Даллас 46 25 21 52
6 Виннипег 46 20 26 48
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 45 26 19 58
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 46 25 21 53
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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20.02
15.02 04:00
Миннесота – Детройт
 7 : 4
15.02 05:00
Сиэтл – Торонто
 2 : 6
15.02 05:00
Виннипег – Чикаго
 1 : 3
15.02 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 65
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 16 1.84
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 33 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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