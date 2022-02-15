Нападающий «Миннесоты» Болди признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Детройта» (7:4) 20-летний форвард сделал хет-трик и отдал результативную передачу.

Вторая звезда дня — нападающий «Торонто» Митч Марнер, на счету которого гол и 2 результативные передачи в игре с «Сиэтлом» (6:2).

Третьей звездой дня стал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, который впервые в карьере отыграл на ноль и помог своей команде победить «Сан-Хосе» (3:0).