Свитер Овечкина - самый продаваемый в НХЛ в этом сезоне

НХЛ назвала самые продаваемые свитера игроков в этом сезоне. По количеству продаж лидирует джерси нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Второй показатель у форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби, третий - у вратаря "Вегаса" Марк-Андре Флери.
В первую десятку также входят Остон Мэттьюс ("Торонто"), Патрик Кейн ("Чикаго"), Джонатан Тэйвз ("Чикаго"), Патрис Бержерон ("Бостон"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Клод Жиру ("Филадельфия") и Брент Бернс ("Сан-Хосе").
Овечкин в прошлом году впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он лидирует в снайперской гонке НХЛ с 44-мя шайбами.
- Александр Овечкин
- Чикаго Блэкхокс
- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Сан-Хосе Шаркс
- Филадельфия Флайерз
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Эдмонтон Ойлерз
- Клод Жиру (хоккей)
- Джонатан Тэйвз
- Патрик Кейн
- Марк-Андре Флери
- Патрис Бержерон
- Коннор Макдэвид
- Брент Бернс
- Остон Мэттьюс
- Вегас Голден Найтс
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