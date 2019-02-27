Свитер Овечкина - самый продаваемый в НХЛ в этом сезоне

НХЛ назвала самые продаваемые свитера игроков в этом сезоне. По количеству продаж лидирует джерси нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Второй показатель у форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби, третий - у вратаря "Вегаса" Марк-Андре Флери.

В первую десятку также входят Остон Мэттьюс ("Торонто"), Патрик Кейн ("Чикаго"), Джонатан Тэйвз ("Чикаго"), Патрис Бержерон ("Бостон"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Клод Жиру ("Филадельфия") и Брент Бернс ("Сан-Хосе").

Овечкин в прошлом году впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он лидирует в снайперской гонке НХЛ с 44-мя шайбами.