Свечников — о голе в матче с «Коламбусом»: «Он придаст мне уверенности»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:0).

Это очко стало для него первым после пяти безрезультативных игр подряд.

«Важный гол, который придаст мне уверенности. Сегодня был хороший матч. Мне просто нужно продолжать работать и улучшать свою игру к плей-офф», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне в активе 24-летнего Свечникова 47 (18+29) очков в 56 матчах.

После этого матча «Каролина» со 105 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Коламбус» с 64 очками — на последней строчке.