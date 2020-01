Свечников прервал безголевую серию из шести матчей. Видео

«Каролина» принимает «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0, конец первого периода). Счет на шестой минуте открыл Андрей Свечников, забивший впервые за семь встреч. Он забросил 19-ю шайбу в сезоне. Всего на счету форварда 43 (19+24) очка в 49 играх.

Can't. Clear. The. Zone.



Svechnikov makes it 1-0 Hurricanes #Isles pic.twitter.com/dS1QY7miUr