Нападающий "Сент-Луиса" Оскар Сундквист​ дисквалифицирован на один матч за силовой прием против защитника "Бостона" Мэтта Грызлика, информирует официальный сайт НХЛ.

Сундквист во втором матче финала Кубка Стэнли за этот эпизод был удален на две минуты, а Грызлик покинул площадку и больше не появлялся. Главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди сообщил, что защитник точно не сыграет в третьем матче серии.

25-летний Сундквист в плей-офф принял участие в 21 матче и набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности "+8".