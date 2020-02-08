Стивен Стэмкос: «В последних матчах Василевский бесподобен»

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от игры вратаря команды Андрея Василевского.

Российский вратарь отразил 29 бросков в прошедшем матче с «Питтсбургом» (4:2) и продлил серию без поражений в основное время до 17 игр, побив клубный рекорд Николая Хабибулина (16 побед).

— В последних матчах Василевский бесподобен, — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ. — Он весьма близко к сердцу принял свои результаты в начале сезона, долго копался в себе, работал — и сейчас особенно приятно видеть, что все это приносит плоды.