Стэмкос установил новый рекорд «Тампы» по голам в овертаймах

Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:3 ОТ).

Форвард забросил 11-ю шайбу в овертаймах в карьере и установил новый рекорд «Лайтнинг».

Предыдущий рекорд по числу голов в овертаймах принадлежал Мартену Сен-Луи (10).