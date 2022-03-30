Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам за один месяц

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

Россиянин забросил свою 13-ю шайбу в марте и повторил рекорд клуба по голам за один месяц. До этого 13 голов за месяц в составе «Уайлд» удавалось забросить лишь Эрику Стаалу в феврале 2018 года.

Всего на счету Капризова 37 голов и 45 результативных передач в 64 матчах сезона-2021/22.