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Стало известно, сколько заработает Капризов в каждый сезон пятилетнего контракта с «Миннесотой»

02:12
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман раскрыл детали нового контракта российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой». В среду, 22 сентября, было объявлено о подписании пятилетнего соглашения на 45 миллионов долларов.

Кирилл Капризов.Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов

По информации источника, за первый год Капризов заработает 5 миллионов долларов, за второй — 10 миллионов, за третий — 12,5 миллиона, за четвертый — 10 миллионов, а за пятый — 7,5 миллиона.

Ранее стало известно, что хоккеист не получит подписного бонуса, так как его не предусматривает заключенное соглашение, а в последние два года контракта будет действовать запрет на обмен.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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Евгений Козинов все материалы автора

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