Врана пока не прибыл в тренировочный лагерь «Детройта» из-за проблем с визой

Нападающий «Детройта» Якуб Врана пока не смог прилететь в тренировочный лагерь клуба из Чехии. У него возникли проблемы с получением американской визы, сообщает журналист Хелен Сент-Джеймс.

Этим летом Врана согласовал условия нового контракта с «Детройтом». Соглашение рассчитано на три года, кэпхит — 5,25 миллиона долларов.

25-летний чех, который находился в статусе ограниченно свободного агента, оказался в «Детройте» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Вашингтоном».

Всего Врана провел в НХЛ 295 матчей и набрал 168 (84+84) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.